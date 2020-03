Matan a Luis Alfonso Mendoza, voz de Gohan y Sheldon Cooper

El actor de doblaje mexicano, Luis Alfonso Mendoza, fue asesinado en la Ciudad de México. Era conocido por darle voz en América Latina a los personajes animados Gohan de Dragon Ball y El Conde Pátula, así como a Sheldon Cooper de The Big Bang Theory.

La tarde de este sábado hubo una balacera en la colonia Portales Norte de la alcaldía Benito Juárez en la que tres personas murieron y una más resultó herida.

Después de conocida la noticia se supo que una de las víctimas era el actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezada por Omar García Harfuch, detalló en un comunicado que un hombre disparó contra Mendoza, su esposa y otra persona más, presuntamente durante un pleito por el litigio de un inmueble de la calle Balboa.

Tras el triple homicidio, el agresor intentó suicidarse de un disparo en la cabeza, pero sobrevivió y fue trasladado a un hospital.

Luis Alfonso Mendoza dio voz a Gohan, Bugs Bunny, El Conde Pátula, Leonardo de Las Tortugas Ninja, Dexter y Sheldon Cooper, por mencionar algunos personajes. También daba cursos de locución y doblaje de voz.

En redes sociales, su colega Mario Castañeda, reconocido por ser la voz de Goku, lamentó el deceso y aseguró que las risas y bromas de Mendoza se quedarán en su corazón.

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso… Que alguien me lo explique…! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años… Ayer fue un día triste…