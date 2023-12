Matan a tiros a hombre en calles de Texmelucan

A balazos fue ultimado un hombre en plena vía pública, en el centro del municipio de San Martín Texmelucan.



La tarde de este miércoles las personas escucharon detonaciones de arma de fuego en la demarcación.



Cuando voltearon, vieron a un hombre tirado en vía pública sobre un charco de sangre.



Como no se movía, la gente marcó al 911, lo cual movilizó a unos paramédicos. A su llegada, indicaron que el hombre no tenía signos vitales.



Policías municipales resguardan el cadáver y mantienen resguardada la zona, donde no localizaron al o los presuntos responsables.



Cuando lleguen, las autoridades ministeriales se encargarán de realizar las diligencias para posteriormente llevar al anfiteatro el cuerpo de la víctima, quien no ha sido identificada.



Además, abrirán una carpeta de investigación para esclarecer el móvil de la ejecución.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal