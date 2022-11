Matan a tiros a hombre en Zacatlán

Un hombre fue asesinado a balazos a plena luz del día este lunes 14 de noviembre, en el municipio de Zacatlán.



Cuando transitaban esta tarde por la colonia Lomas del Calvario, unas personas escucharon diversos detonaciones de arma de fuego.



Como vieron que un hombre estaba tirado sobre un charco de sangre, decidieron marcar al número de emergencias del 911.



Por lo anterior, unos paramédicos acudieron para revisarlo e indicaron que no tenía signos vitales.



Asimismo, señalaron que el hombre presentaba múltiples heridas de bala, por lo que cubrieron el cadáver.



Al lugar también acudieron los elementos de la Policía Municipal, quienes montaron un operativo.



No obstante, no lograron localizar al o los presuntos responsables por ningún lado.



Sin embargo, los uniformados acordonaron la zona, donde los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizan las diligencias.



Posteriormente, llevarán al anfiteatro el cuerpo del hombre, quien no ha sido identificado por ninguna persona.



Además, las autoridades ministeriales abrirán la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio que sería un ajuste de cuentas.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal

