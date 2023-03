Matan de un balazo en la cara a hombre en Ajalpan

Un quincuagenario fue asesinado de un balazo en la cara por un sujeto cuando bajaba de su camioneta en el municipio de Ajalpan.



Según los reportes, Eduardo, de 50 años de edad, circulaba este fin de semana a bordo de su Dodge Ram blanca sobre una calle de terracería de la colonia Teopuxco.



Tras apagar la marcha, abrió la puerta para descender. En ese momento, un sujeto se acercó y le disparó en la cara al quincuagenario que quedó tendido boca abajo.



Por lo anterior, testigos que escucharon el balazo salieron de sus domicilios.

Como vieron que Eduardo no se movía, marcaron al número del 911, lo cual movilizó a unos paramédicos.



A su llegada, revisaron al hombre e indicaron que no tenía vida, por lo que cubrieron el cadáver.



Al lugar también acudieron los elementos de la Policía Municipal, quienes no lograron localizar al presunto responsable, aunque realizaron recorridos a bordo de sus patrullas.



Por su parte, los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias del levantamiento de cadáver de Eduardo y lo llevaron al anfiteatro del municipio de Tehuacán.



Además, las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio que sería un ataque directo.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal