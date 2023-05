Matilde Álvarez, una joya Azteca: UDLAP

Una excelente estudiante, una reconocida empresaria, realidad del atletismo poblano, de las mejores capitanas de la historia Azteca, multipremiada por distintos organismos, y triunfadora de reality shows, es así como podría definir la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a su egresada Matilde Álvarez, a quien ha seguido de cerca durante su participación en el Exatlón All Star 2023.

Mejor conocida como Mati Álvarez, esparce la calidad deportiva de los Aztecas desde hace 17 años, cuando el entrenador Pedro Tani vio en ella el potencial suficiente para llevarla a distintos campeonatos nacionales e internacionales como parte de los talleres deportivos para jóvenes promesas, ser Premio Municipal del Deporte en 2010, lograr récord nacional en salto de longitud sub 18 y en relevo 4×100 sub 20.

“Pedro fue mi maestro, me enseñó a actuar en momentos cuando estás más nerviosa. Esa fue mi ventaja en Exatlón, sabía responder en los momentos cruciales, a enfocar esos nervios y canalizarlos a algo positivo. Cuando llegaba (a la prueba) estaba segura de lo que iba a hacer, sabía qué hacer y solamente aplicaba lo que me decía Pedro: “respira y confía en ti”; eso me sirvió para ser la tricampeona en el Exatlón”, expresó Mati en una visita a la UDLAP previo a competir en el Exatlón All Star 2023, del cual ahora se puede decir, es subcampeona.

A la Tribu Verde llegó en 2015, debutando en el Circuito Poblano de atletismo ese año y sólo estando en pruebas de saltos y velocidad. En su primer Campeonato Nacional de la CONADEIP (Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas), celebrado en Guadalajara en 2016, fue parte del subcampeonato femenil, ganando medalla de oro en salto de longitud, plata en 100 metros, relevo 4×100 y 4×400 m. Para 2017 en Xalapa añadió más pruebas, siendo nombrada MVP (Atleta Más Valiosa) por su oro en heptatlón, plata en impulso de bala y relevos 4X100 y 4X400, además de bronce en salto longitud. En 2018, de Querétaro volvió con su trofeo de MVP, con dos preseas doradas en heptatlón (donde impuso récord de la CONADEIP) y relevo 4×100 metros, plata en lanzamiento de jabalina y par de bronces en salto de longitud e impulso de bala.

Ese 2018 egresó de la UDLAP de la Licenciatura en Mercadotecnia y para el siguiente año entró al Exatlón tercera temporada. “Fue muy curioso, había acabado la universidad, me fui a Australia, estuve 6 meses y me buscaron: ‘oye Mati, sabemos de tu trayectoria deportiva, todos tus logros, estamos muy interesadas en tu perfil para que entres al equipo rojo, queremos ver si estás interesada’; obviamente ni me lo pensé, le dije sí. Algo que agradezco mucho es que me volaron de Australia y pude ir a mi graduación aquí en la Universidad de las Américas Puebla, agarré mi título y a los 3 días estaba volando para República Dominicana”, explicó la heptatleta Azteca.

Acostumbrada a los premios, dio lo mejor de sí para quedar campeona femenil. Hacia el 2020 entró a la Exatlón Cup, una edición internacional en la cual volvió a quedarse con el título de primer lugar. Meses posteriores cosechó su tercer cetro del reality y ahora volvió protagonizar una cuarta final consecutiva. “La verdad es que todo fue gracias al atletismo, porque me hizo rápida, certera, mucha precisión, mucho cálculo, tantas pruebas que hacía que (cuando) llegué, me adapté rápido al Exatlón y creo que todo eso fue el entrenamiento desde pequeña que tuve”, reseñó la ex integrante del Tornado Naranja.

Cabe resaltar que entre otros recientes reconocimientos están los premios Influencer Sporty del Año en 2021 y Conductora del Año en 2022, por la Revista Socialiteen. A finales de 2022, el Gobierno Municipal de Puebla le entregó una copia de la Cédula Real y de la Real Provisión, por poner el nombre del Estado en lo más alto a nivel nacional e internacional. Asimismo, el año pasado inauguró un complejo de canchas deportivas al poniente de la capital poblana, con la finalidad de fomentar el deporte.

Todo gracias a lo vivido en la Universidad de las Américas Puebla, así lo reconoció la propia Matilde Álvarez, quien culminó la entrevista afirmando: “de las mejores decisiones de mi vida fue haber elegido a la UDLAP como mi universidad, fui muy feliz en el equipo de atletismo, todo lo que aprendí, lo que enseñé también, pero sobre todo la gran escuela y el apoyo que tuve. La UDLAP siempre estuvo ahí para mí y pude hacer las dos cosas que más me gustan, estudiar la carrera de mercadotecnia y el atletismo”.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

