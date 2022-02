MC simula candidato “no binario” para burlar paridad

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC) habría intentado hacer pasar a su aspirante al Ayuntamiento de Teotlalco, Alfredo Villanueva Sánchez, como una persona de género no binario, con tal de evadir la postulación de una mujer en el municipio.



El pasado 4 de febrero, la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de MC aprobó las tres candidaturas que competirían en las elecciones extraordinarias del próximo 6 de marzo en Tlahuapan, San José Miahuatlán y Teotlalco.



En el caso específico de Teotlaco, el partido naranja postuló a una mujer en los comicios ordinarios del 2021 y por ende, debía registrar el mismo género para el proceso extraordinario; sin embargo, optaron por candidatear a Alfredo Villanueva.



Para saltarse los criterios de paridad de género establecidos por el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, la coordinadora estatal, encabezada por Fernando Morales Martínez, argumentó que su aspirante es no binario, es decir, que no se asume ni como hombre ni como mujer.



Utilizando la bandera de la diversidad sexual, solicitaron a los consejeros del IEE admitir la candidatura de Villanueva Sánchez, petición que fue rechazada porque el registro estaba reservado para una persona del género femenino.



Ante la negativa, los representantes legales de MC recurrieron a la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar el acuerdo del Organismo Público Local Electoral (OPLE).



Mientras se encontraban a la espera de una resolución, decidieron postular a Nesli Villanueva Sánchez, hermana de Alfredo, como su nueva candidata.



TEPJF rechaza candidatura



En sesión pública celebrada este domingo, los magistrados de la Sala Regional del TEPJF determinaron rechazar el registro de Alfredo Villanueva como candidato de MC a la alcaldía de Teotlalco.



Aunque el proyecto presentado por la magistrada María Silva Rojas planteaba aceptar la postulación, con el objetivo de reconocer su identidad como persona no binaria a favor de la diversidad sexual, su propuesta fue rechazada por mayoría de votos.



Sobre el tema, los magistrados Héctor Romero Bolaños y José Luis Ceballos Daza señalaron que MC debe apegarse a las acciones afirmativas de paridad de género que fueron establecidas en la convocatoria del IEE, por lo que están obligados a registrar a una candidata mujer.



Además el magistrado presidente, Romero Bolaños, evidenció que Alfredo Villanueva contendió en las elecciones intermedias del 2021 como candidato del extinto partido Fuerza por México (FXM), pero en esa ocasión sí se asumió como hombre.



“El candidato que se pretende postular bajo una supuesta acción afirmativa de diversidad sexual, se postuló por un partido distinto en el proceso ordinario bajo el género masculino, jamás manifestó que fuera binario. El que se pretenda postular en el proceso extraordinario no solamente atenta contra la regla de género, sino que también despierta la duda”, advirtió.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

