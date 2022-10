MC sin capital político suficiente para ganar en Puebla: PAN

La presidenta estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera Hernández, minimizó el rechazo que manifestó Movimiento Ciudadano (MC) para unirse a la coalición “Va por México”, pues afirmó que no tienen capital político ni votos suficientes en Puebla.



Esto luego de que el dirigente nacional de MC, Dante Delgado Rannauro, señaló que sumarse a una coalición electoral con el PAN, PRI y PRD sería como “subirse al Titanic antes de que termine de hundirse”, al considerar que han tenido pésimos resultados.



Tras la declaración del senador –quien visitó la capital poblana este lunes– Augusta Díaz de Rivera indicó que el partido naranja no cuenta con los votos suficientes para sumar a la alianza opositora, ya que en las elecciones del 2021 no obtuvo buenos números.



“En Puebla la alianza va y va con los partidos que quieran, pero sobre todo que aporten. Si vemos los votos de la elección pasada realmente, en estos momentos, Movimiento Ciudadano tiene muy pocos votos”, comentó.



Sin embargo, la lideresa afirmó que el Partido Acción Nacional (PAN) mantendrá las puertas abiertas para sumar a todas las instituciones políticas que deseen formar una “mega coalición” a nivel local, por lo que –dijo– MC será bienvenido si así lo desea.



Del mismo modo, reiteró que la alianza “Va por Puebla” continúa firme con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), pues siguen realizando mesas de trabajo para contender juntos en el proceso electoral del 2024.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

