Me ajusto al protocolo, si hace falta me la aplico: AMLO, sobre la prueba del Covid-19

Por Redacción

Si hace falta, yo me hago la prueba del coronavirus, yo me ajusto al protocolo, confirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a los cuestionamientos sobre un posible caso de contagio de Covid-19.

“Yo me ajusto al protocolo de salud, pero si hace falta entonces yo me hago la prueba de coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables. Voy a actuar de manera responsable, seguiré las recomendaciones de los especialistas”, dijo.

En su oportunidad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, descartó que el presidente López Obrador se una fuente de contagio del coronavirus.

“Que Hugo informe cuándo me va a ordenar que ya no tenga contacto con la gente, él es quien me va a decir, no un politiquero o un columnista de la prensa vendida como decíamos antes”, dijo López Obrador ante los cuestionamientos del fin de semana donde se le ve manteniendo contacto con gente en sus giras de trabajo en México.

Con información de Milenio Noticias.