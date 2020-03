¡Me lleva la chingada! dice madre con discapacidad tras robo de llantas en bulevar Carmelitas

Por Redacción

En menos de seis meses Lizeth Gómez Calderón sufrió por segunda ocasión el robo de las cuatro llantas de su auto en el Fraccionamiento Paseos del Sur de la ciudad de Puebla.

En su cuenta personal de Facebook, la usuaria, quien se encuentra en silla de ruedas, externó su preocupación por la inseguridad en Puebla al tiempo de resaltar que no tiene otra forma de llevar a su hija a la escuela.

Posted by Lizbeth Gómez Calderón on Tuesday, March 3, 2020

“Me dejan sin el medio en el que me tengo que mover. Estoy súper enojada, decepcionada, cada vez estamos peor. Quien me conoce sabe que no tengo un coche por lujo, sino por necesidad”, dijo.

Los hechos ocurrieron en el retorno 117-A 11703 del fraccionamiento Paseos del Sur entre Carmelitas y Periférico.

“Me quitan la estabilidad económica y emocional, van dos veces en seis meses ¿Cuántas más?”, finalizó.

