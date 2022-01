Me siento bastante bien: AMLO con Covid

En un video que se transmitió durante la conferencia mañanera de este martes, Andrés Manuel López Obrador afirmó “me siento bastante bien”, esto tras contagiarse por segunda ocasión de Covid-19.

También destacó que sus síntomas son leves y que se los trata con paracetamol.

El presidente de México se tomó la temperatura y dijo que siente como si tuviera una gripa con ronquera.

“No nos espantemos, miren, me voy a medir la temperatura, 36.1 así está, no he tenido calentura, la oxigenación es de 96. Qué es lo que tengo; ardor en la garganta, es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien”, dijo.

El presidente insistió en que la variante Ómicron no tiene el nivel de gravedad que presentó Delta, por lo que pidió a los mexicanos no caer en pánico.

“Estoy ronco, afónico pero pues es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos”, dijo.

Continuó: “Afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel del grado de peligro que la variante Delta“.

Agregó que no se prevé un aumento en las hospitalizaciones o decesos por el coronavirus.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/QjomLqAjkC — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 11, 2022

“Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos, ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas, esto es distinto yo diría que este virus va de salida, no va a los pulmones y muy pronto las cosas van a normalizarse”, resaltó.

Instó a protegerse contra el virus y prometió usar cubrebocas si hay personas en su lugar de trabajo desde casa.

“Hay que seguir con nuestras actividades, cuidándonos, pero no alarmarnos. Yo voy a seguir trabajando, si hay personas me pondré cubrebocas, sino, como lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis labores”

“Lo más importante es no vencerse aquí, hay que echarse para delante, y tenemos como protección al creador, a la ciencia y las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México”, finalizó.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

TE RECOMENDAMOS: