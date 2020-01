Medicamentos contra cáncer estarán disponibles el lunes en el HNP

Por Alejandra Olivera

Padres de familia se manifestaron en el Hospital para el Niño Poblano debido al desabasto de medicamentos para sus hijos con padecimiento de cáncer, en el lugar fueron recibidos por Osvaldo Acosta Vargas, director de Atención a la Salud del gobierno de Puebla, quien les prometió que el lunes próximo estarán disponibles los medicamentos para realizar las quimioterapias.

Alrededor de las 10 de la mañana, un grupo de 50 personas, entre ellos niños, comenzaron a reunirse frente al nosocomio instalado sobre el bulevar del mismo nombre, ahí con pancartas exigían al presidente Andrés Manuel López Obrador apoyar a los niños con cáncer de Puebla.

En entrevista, Rafael Contreras Díaz indicó que desde hace 15 o 20 días no había medicamentos como metotrexate, citarabina, vincristina, entre otros que no son fáciles de conseguir y que por el desabasto se encarecieron, por lo que no pueden adquirirlos de manera particular.

#Ahora | Padres de niños con cáncer ya ingresaron a entablar diálogo con las autoridades estatales | Vía @AletzOliv pic.twitter.com/T82O5vGztE — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) January 9, 2020

Señaló que la vida de sus hijos depende de los medicamentos que les brinden en el hospital para realizarles quimioterapias, por lo que no pueden esperar, ya que hacerlo significa una recaída o la muerte de los niños, pues los padres son de escasos recursos.

Asimismo, el señor Edgar contó que su hija Elena de dos años de edad fue diagnosticada con leucemia y dijo que para él sería imposible pagar medicamentos de más de 2 mil pesos, pues su trabajo en un lavado de autos le deja 500 pesos cuando son días fuertes, sin embargo, tiene otros dos hijos por los cuales velar.

Con la voz entrecortada la señora Raquel Vélez contó que su hijo Jorge de 9 años, fue diagnosticado en agosto pasado con leucemia para quien es muy importante recibir los medicamentos, pues ella no los podría costear.

“Un día que no le pongan los quimios es un daño, lleva un año en tratamiento, pedimos al presidente que nos ayude, que den el dinero para que haya medicinas”.

Los padres de familia coincidieron en que al no haber soluciones para quimioterapias intravenosas, los médicos les dieron a sus hijos únicamente pastillas, las cuales dijeron poco les ayudan.

#Entérate | Padres de familia de niños con algún padecimiento de cáncer informan que autoridades les prometieron que el lunes serán reabastecidos los medicamentos para continuar con sus quimioterapias. | Vía @AletzOliv pic.twitter.com/CkvVPutaFR — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) January 9, 2020

Al lugar llegó Osvaldo Acosta Vargas, quien se identificó como director de atención a la Salud del gobierno de Puebla, quien reconoció que desde hace tres meses no reciben 10 mezclas oncológicas de la Federación, por lo que el Estado ha estado subsanando el desabastecimiento.

Sostuvo que el Hospital para el Niño Poblano no ha negado la atención a ninguno de los 200 pacientes de oncología.

Asimismo, recibió a los padres de familia inconformes, quienes tras una reunión de poco más de una hora informaron que les prometieron que el próximo lunes se reanudarán las quimioterapias para sus hijos, aunque no les dieron una garantía de ello.

