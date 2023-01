Medio Ambiente llama a Reyes Magos a no regalar perritos

Procesos que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, ya sea por maltrato animal o por la comisión de algún ilícito como abandono, son la causa principal por la cual la Secretaría de Medio Ambiente Municipal tiene bajo su resguardo a 123 perritos.

La titular de la dependencia, Myriam Arabián, lamentó que los casos de abandono por ejemplo, incrementan meses después de estas fechas, pues hay personas que todavía utilizan a los perritos como regalos de Día de Reyes.

En ese sentido, la funcionaria hizo un llamado a los Reyes Magos para evitar regalar animales de compañía como si fueran juguetes, pues en realidad se trata de una responsabilidad para la que muy pocas veces, progenitores e hijos están preparados y terminan por abandonarlos.

“Si regalan por Día de Reyes Magos, y después ya no los pueden mantener, por favor no los saquen a la calle, no los maltraten, mejor llámenos para resguardarlos y nosotros con mucho gusto vemos quien pueda adoptar”, señaló la secretaria de Medio Ambiente Municipal.

Los 123 perritos que actualmente están a resguardo del Centro de Protección y Control Animal, representan un gasto para el Gobierno Municipal de un millón de pesos anuales y están relacionados con casos de denuncias por maltrato animal, abandono, o porque los dueños están bajo procesos de la Fiscalía General.

Por Ozair Viveros

Editora: Brenda Balderas

