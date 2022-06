Menores de 12 a 14 años recibirán vacuna en 7 municipios

La Brigada Correcaminos (integrada por SEDENA, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud), en coordinación con la Secretaría de Educación, realizará el miércoles 08 de junio la jornada de vacunación contra la COVID-19 para menores de 12 a 14 años que vivan en los municipios de Ahuehuetitla, Axutla, Chila de la Sal, San Miguel Ixitlán, Totoltepec de Guerrero, Xayacatlán de Bravo y Xicotlán, pertenecientes a la jurisdicción sanitaria número 8 (Acatlán de Osorio).

Los grupos de edad convocados son: 12 a 14 años, primera dosis; 12 a 17 años, segunda dosis; rezagados mayores de edad que por primera vez serán inmunizados y, tercera dosis (refuerzo) para 18 años en adelante.

Para esta jornada estarán disponibles siete módulos de aplicación del biológico, los cuales funcionarán en un horario de 08:00 a 17:00 horas.

Los menores podrán vacunarse estudien o no, y/o estén inscritos o no en el plantel educativo donde aplicarán el biológico, además deberán ir acompañados de un adulto, apegarse al horario establecido, acudir con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.

Los detalles pueden consultarse en el recuadro de abajo y en la liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes oficiales: @SaludGobPue (Twitter), Secretaría de Salud Puebla (Facebook), @SEPGobPue (Twitter) y Secretaría de Educación (Facebook).

Requisitos primera dosis (12 a 14 años):

Tener 12 años cumplidos.

Carta de consentimiento informado.

Llevar su hoja de registro con código QR que podrán descargar en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial con fotografía del padre o tutor.

Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses.

Requisitos para recibir segunda dosis (12 a 14 años con comorbilidad y de 15 a 17 años en general):

Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para recibir la segunda.

Impresión del folio del pre registro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx.

Formato denominado “Expediente de vacunación QR”.

Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte).

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio en original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.

Los menores de 12 a 14 con comorbilidad y de 15 a 17 años tienen que presentar su carta de consentimiento informado.

Requisitos para recibir primera dosis (rezagados) y tercera dosis refuerzo (18 años y más):

Llevar hoja de registro para el refuerzo con código QR que podrá descargarse en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx.

Presentar comprobante de segunda dosis para aplicación del refuerzo.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte o algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento).

Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.

MUNICIPIO 1ras DOSIS DE PFIZER DE 12 A 14 AÑOS 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 AÑOS 18 AL 30 ABRIL 1RAS DOSIS DE 18 Y MÁS AÑOS Y 3RAS DOSIS REFUERZO 18 AÑOS Y MÁS CANSINO ESCUELA DOMICILIO Y TELÉFONO DE LA ESCUELA AHUEHUETITLA √ √ Secundaria General “Diego Rivera” Prolongación Benito Juárez sin número, Ahuehuetitla AXUTLA √ √ Secundaria Técnica 011 Colonia Centro sin número CHILA DE LA SAL √ √ √ Telesecundaria “Mariano Escobedo” Calle Allende, número 2, Chila De Sal SAN MIGUEL IXITLÁN √ √ Domo Municipal Domicilio Conocido sin número, Plaza Principal TOTOLTEPEC DE GUERRERO √ √ Primaria “Vicente Guerrero” Calle 16 de Septiembre número 5, colonia San Juan, Totoltepec de Guerrero XAYACATLÁN DE BRAVO √ √ √ Secundaria General “Juan Domínguez Martínez” Calle 13 de Mayo de 1878 sin número, Tercera Sección, Xayacatlán de Bravo XICOTLÁN √ √ Primaria “Rafael Ávila Camacho” Avenida Emiliano Zapata número 12, Xicotlán

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

