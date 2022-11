Merry Xmas Run – Carrera UDLAP 2022 reunió a 6 mil personas

Gracias a todas las personas que corrieron y disfrutaron de la mejor experiencia deportiva pre-navideña: Merry Xmas Run – Carrera UDLAP 2022, donde hubo un recorrido de 5 kilómetros, sorpresas, regalos de los patrocinadores y un festival musical para transportarse a la mejor temporada del año: la Navidad.

3, 2, 1… así iniciaron los 5 kilómetros de entretenimiento, retas entre amigos y convivencias familiares en la edición 2022 de la Carrera UDLAP; que este año gracias a sus organizadores se desarrolló con una temática navideña, pues en la Universidad de las Américas Puebla ya se tiene ese modo desde el pasado jueves, cuando el poder ejecutivo del Consejo Estudiantil y autoridades de la propia casa de estudios encendieron el árbol más bello de la ciudad.

“Fue todo un festejo lo que preparó la universidad, regularmente vamos variando la fecha, ahora la idea fue compaginarla con el encendido; esta es una fiesta para la comunidad y público en general. La respuesta fue increíble y los boletos se vendieron de una manera formidable, mucha gente llamó y eso nos encanta, que vengan familias completas y de diferentes partes de la república a solamente conocer el campus”, comentó el Dr. Juan Manuel San Martín Reyna, director General de Vinculación y Desarrollo Institucional de la UDLAP, previo al disparo de salida de la Merry Xmas Run.

Entre adornos y luces de color a partir de las 19:00 horas, los corredores ataviados con playera conmemorativa, gorro navideño o disfraces hicieron su recorrido alrededor del campus de la UDLAP; el cual estuvo adornado con la temática para sorprender a sus visitantes, incluso hubo varios que detuvieron su marcha para tomarse fotos o apreciar las decoraciones. Algunos optaron por dar la segunda vuelta a la universidad caminando, pues los 5 kilómetros se cumplían con dos vueltas al mismo; así vieron mejor todos los detalles.

También puedes leer: Grupo de teatro IBERO Puebla: Tenues sombras en la casa Alba

Con el termino de los 5 k, los deportistas accedieron al campo de lanzamiento de la Universidad de las Américas Puebla, donde ya los esperaban sus acompañantes para iniciar un festival musical sin igual, pues estuvo ambientado por un DJ, hubo performance y los patrocinadores se desataron en dar regalos o sorpresas. Por ello la dirección General de Vinculación y Desarrollo Institucional de la casa de estudios le agradecen a Mega, UIN, Columbia, Volcom, Be the Match, Real Sports, Explanada Puebla, Ciel, Powerade, Telcel, 91.7 MIX, Empower Fit, Chizz And Bred, Perrísimo Gurmet, McCarthy´s Irish Pub, BMW Hub Serdán, Banyan Tree Puebla, Gelatinas Sayes, Morera Grosso, Noria 21, Paraíso Palmira, Jardín del Asador, Grupo Huesmart, Sorteo UDLAP y UDLAP Consultores.

Lamentablemente en algún punto de la noche el festejo musical terminó, aunque no la alegría pues en unos días comenzarán las vacaciones para los alumnos de la UDLAP, mientras los organizadores ya están pensando qué pasará el siguiente año con este evento deportivo. “Ya es la ultima actividad del año de la universidad para el público en general aquí y teníamos que cerrar con broche de oro. El siguiente año veremos qué nuevas ideas traeremos, pero la tónica sigue siendo la misma: habrá una temática, variaremos la fecha y esperemos dar más sorpresas”, afirmó el Dr. Juan Manuel San Martín.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos