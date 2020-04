Meryl Streep cantó y se emborrachó en bata con sus amigas famosas en esta divertida videollamada

La actriz interpretó junto a sus compañeras de profesión Christine Baranski y Audra McDonald el tema “The ladies who lunch” para homenajear a Stephen Sondheim

Desde sus respectivas casas, en bata blanca y cada una con sus bebidas, Meryl Streep, Christine Baranski y Audra McDonald rindieron homenaje al afamado compositor de musicales Stephen Sondheim con un video casero en el que las tres actrices brindan e interpretan uno de sus clásicos temas, “The ladies who lunch”.

Las compañeras de profesión cantan mientras disfrutan de una copa de vino o de un Martini en esta divertida actuación que refleja a la perfección los que muchos están haciendo para “sobrevivir” a este confinamiento: beber y hacer videollamadas. A la gran Meryl Streep, muy sonriente y con gafas, incluso le da por beber directamente de la botella de whisky después de haberse preparado un cocktail.

Sin duda, la protagonista de películas como “Los puentes de Madison” o “El Diablo se viste a la moda” fue la que más comentarios en redes sociales ha recibido. Sin embargo, tanto Baranski como McDonald, compañeras de elenco en la exitosa serie “The Good Fight”, también recibieron elogios de los usuarios con esta borrachera fingida, que arrancó con la frase: “Me gustaría proponer un brindis”.

Las actriz se unieron para una acción benéfica organizada por Broadway para celebrar el 90 cumpleaños de Sondheim.

La celebración online tuvo lugar el domingo y reunió a grandes figuras del mundo del teatro, como Bernadette Peters, Patti LuPone, Donna Murphy, Mandy Patinkin, Brian Stokes Mitchell o Kelli O’Hara, entre otros tantos.

El evento, titulado “Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration”,se puede ver de manera gratuita a través de la página web Broadway.com, además de su canal de YouTube.

Sondheim, que cumplió años el pasado 22 de marzo, ha sido galardonado con un Oscar, ocho Tony, ocho Grammy y un premio Pulitzer, además de haber sido condecorado con la Medalla Presidencial a la Libertad en 2015.

El compositor recibió un premio de la Academia de Hollywood en 1991 por “Sooner or Later (I Always Get My Man)”, que Madonna interpretaba en “Dick Tracy”.

En cuanto a la relación de las actrices con el compositor, Streep y Baranski participaron en la adaptación cinematográfica de “Into the Woods” dirigida por Rob Marshall; Baranski ha interpretado sobre el escenario tres obras suyas (“Sunday in the Park with George-”, “Sweeney Todd” y “Follies”); y McDonald, dos (“Sweeney Todd” y “Passion”).

En esta reunión también participaron otras personalidades como Jake Gyllenhaal o Lin-Manuel Miranda. Paul Wontorek fue el encargado de dirigir la gala virtual, en el que se recaudaron fondos para la organización “Artists Stiving to End Poverty” (ASTEP), fundada por Mary-Mitchell Campbell y un grupo de estudiantes del prestigioso centro de educación artística Juiliiard.

Fuente Infobae