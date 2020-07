Meseros de banquetes migran a las ventas para resistir desempleo

Por Roberto Castillo

Nueve mil integrantes de familias de meseros de banquetes han sido afectados por la contingencia sanitaria del Covid-19 en Puebla, Cholula, Atlixco y Tlaxcala, así lo afirmaron los coordinadores del gremio, Pedro Luna y José Vargas.

Los representantes del sector exigen a la asociación de banquetes que se les otorgue seguro social una vez que retomen labores, ya que hay agremiados que en 40 años de servicio no han recibido ninguna prestación.

Señalaron que dejaron de recibir ingresos desde la primera quincena del inicio de la contingencia sanitaria, por lo que han optado por vender gelatinas, empanadas, juguetes, rompecabezas o incluso trabajan en seguridad privada.

No obstante, reconocieron haber recibido 250 apoyos económicos de 3 mil 500 pesos y despensas por parte del municipio, además de 400 despensas del gobierno del estado y cien apoyos financieros del ex gobernador Tony Gali pero puntualizan que no es suficiente para superar la crisis generada por la pandemia Covid-19.

