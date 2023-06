Messi podría no jugar el próximo Mundial de 2026

Este lunes 13 de junio, en una entrevista para la televisión de China, Lionel Messi, aseguró que no cree que pueda participar en el próximo Mundial de 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

“Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”, dijo Messi.

A sus casi 36 años, Messi pudo haber jugado su última Copa del Mundo con Argentina donde salió campeón del mundo, pues para el Mundial de 2026, Leo tendría 39 años de edad, y sabe que es difícil mantenerse en un buen nivel de juego en tres años.

“Lo dije alguna vez, yo creo que no, creo que este fue mi último Mundial, iré viendo cómo se dan las cosas, pero en un principio no creo que llegue al próximo Mundial”.

Ser campeón del mundo con la albiceleste ha sido su mayor sueño desde que inició su carrera. Sin embargo, con el paso de los años cada vez lo veía más lejos de conseguirlo, además de ser comparado con Diego Armando Maradona por el campeonato conseguido en México 1986.

Ahora, después de cinco mundiales y una final perdida en el Mundial de Brasil 2014, Leo Messi por fin logró cumplir su sueño, pues en el Mundial de Qatar 2022 se consagró campeón del mundo con la Selección Argentina.

La Copa América 2024 podría ser el último torneo en el que Messi juegue con la playera de Argentina.

