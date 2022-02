Meta amaga con dejar a Europa sin Instagram y Facebook

Meta amagó este lunes con dejar a Europa sin las redes sociales Facebook e Instagram, si no puede seguir transfiriendo datos de usuarios a Estados Unidos.

Los reguladores de la Unión Europea se mantienen desde hace un par de meses en negociaciones con Estados Unidos para reemplazar un acuerdo de privacidad.

Esto luego de una nueva regulación en Europa que pretende abordar la forma en que se transfieren los datos de los usuarios a través del Atlántico, con la intención de proteger su privacidad.

Esta regulación podría afectar la forma en que la compañía personaliza los anuncios online, que es la principal fuente de ingresos.

Finalmente, la compañía aseguró que si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos, no se puede seguir confiando en cláusulas contractuales estándar, y probablemente no se podrán ofrecer productos y servicios como Facebook e Instagram en Europa.

