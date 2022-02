Mexicana sufre abuso sexual en Catar; la sentencian a prisión y 100 latigazos

Una mujer mexicana fue víctima de abuso sexual por un compañero de trabajo mientras trabajaba en Catar, sin embargo, al denunciar al agresor paso de víctima a acusada, y sentenciada a siete años de prisión y 100 latigazos.

Se trata de Paola Schietekat Sedas, economista, politóloga y antropóloga quien trabajaba en el Comité Organizador del Mundial de Futbol.

El pasado 8 de febrero, Paola relató su historia en un artículo publicado por Julio Hernández “Astillero”.

En el artículo, Paola contó que el 6 de junio de 2021, un amigo se metió a su departamento por la noche y abusó de ella.

“Mantuve la cabeza fría: le avisé a mi mamá, a un colega del trabajo y documenté todo con fotos, para que mi memoria, en un intento de autoprotección, no minimizara los eventos o borrara por completo parte de ellos. Y denuncié. Denuncié porque, en un acto de amor propio, me negué a dejar que alguien lastimara así mi cuerpo de nuevo, sin consecuencias”, señaló.

Posteriormente, obtuvo un certificado médico y fue a la policía en compañía del cónsul de México en Catar.

Sin embargo, al denunciar, se encontró con un interrogatorio de tres horas en árabe, así como que le solicitarán una prueba de virginidad.

“Horas después, a las nueve de la noche, me hablaron por teléfono para acudir urgentemente a la estación de policía. Extrañada, pregunté si era necesario que una mujer que acababa de ser agredida fuera sola a la estación de policía a esa hora. Su respuesta fue que, si no iba, mi denuncia sería descartada. Tomé un taxi. Al llegar a la estación, los policías pusieron delante de mí a mi agresor”, contó.

Al arribar con la policía se encontró que había pasado de acusadora a acusada, ya que el sujeto argumentó que eran pareja y habían tenido relaciones consensuadas.

“En Catar, tener una relación extramarital se paga con hasta siete años de cárcel, y en algunos casos la sentencia incluye cien latigazos. De un momento a otro, mi denuncia ya no importaba. La policía refirió el caso a la fiscalía pública, único lugar donde tuve un traductor. Todo se centró alrededor de la relación extramarital”, agregó.

No queremos más violencia institucional machista contra las mujeres ✊

Paola Schietekat trabajaba en la organización del Mundial de Catar 2022 cuando fue agredida y revictimizada.#100LatigazosDeIndiferencia https://t.co/8Z7qxazxw0 — Vencedoras (@vencedoraslatam) February 18, 2022

El caso fue referido a la corte criminal, donde su agresor fue absuelto del cargo de violación porque, con el argumento que “no había cámaras que apuntaran directamente a la puerta del departamento” y no se podía comprobar la agresión.

Tras estos hechos, y que la embajada se deslindara rápidamente del caso, Paola logró salir de Catar y regresar a México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un comunicado el pasado 16 de febrero, en relación al caso de Paola.

No obstante, Paola pidió a la Secretaría no mentir, pues el documento precisa una serie de puntos que no coinciden con el relato de la víctima.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

