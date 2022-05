Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo mexicano, ganó el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

El estudioso de las culturas mesoamericanas fue reconocido por su contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas.

Por otro lado, el arqueólogo nació el 12 de diciembre de 1940 en Ciudad de México y tiene una amplia preparación en historia.

Asimismo, se graduó en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

#NewsUpdate: Eduardo Matos Moctezuma has been granted the 2022 Princess of Asturias Award for Social Sciences.