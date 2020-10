México está mal preparado para competir en economía del conocimiento: UDLAP

Por Redacción

Frente al contexto actual de las economías de la cuarta transformación industrial, “México está mal preparado para competir en una economía del conocimiento, es altamente vulnerable a las consecuencias sociales y ambientales del cambio tecnológico y carece de instituciones públicas y privadas preparadas para enfrentar el futuro” explicó el Mtro. Richard Wells, presidente de The Lexington Group durante el webinar “México enfrentando el futuro: las bases para su recuperación” organizado por la Universidad de las Américas Puebla.

En este espacio, el Mtro. Richard Wells explicó que faltan ecosistemas de innovación regionales y estrecha vinculación academia-empresa, dado que el sistema educativo prepara pocos alumnos con capacidad de competir en esta economía del conocimiento, para probar esto presentó una gráfica sobre los resultados de la prueba PISA en la que sólo el 0.3% de los estudiantes mexicanos tienen un alto desempeño, es decir 3 de cada mil, comparado con Corea que tiene 145 por cada mil. Por otro lado, explicó algunas ideas de lo que se debe hacer hoy en México, “lo primero es que hay que recuperar y asegurar resiliencia frente al cambio, esto es esencial hoy frente al COVID-19, lo siguiente es que hay que invertir en preparar las bases para el futuro, apostar en desarrollar palancas de competitividad y desarrollar la capacidad de monitorear y anticipar el futuro”.

Por su parte, la Dra. Irma Adriana Gómez Cavazos, directora ejecutiva de Ascend Consulting y miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Negocios y Economía de la UDLAP, durante su participación explicó que en tecnología hay muy poca inversión privada, mientras que la inversión pública desafortunadamente pocas veces se convierte en patentes que se comercializan. “En este choque externo que estamos recibiendo el día de hoy, México está perdiendo competitividad porque solamente estamos haciendo cambios pequeños, hay poca innovación en los negocios y podríamos llegar a la conclusión que no hemos tenido que innovar porque no ha habido necesidad, ya que hemos sido exitosos en producir una serie de productos que importamos al mercado norteamericano, pero eso está cambiando”. Además, subrayó que “todos los estudios a nivel internacional muestran que los mexicanos trabajan más pero desafortunadamente producimos menos”.

También expuso que el país tiene un problema de baja recaudación porque casi el 60% de la economía es informal y esto hace que el gobierno no tenga recursos suficientes para hacer inversión estratégica. Aunado a esto, los bajos resultados en la prueba PISA, muestran que la educación no enseña a pensar críticamente, a ser analítico, aprender a aprendert, una habilidad importante en esta época disruptiva y tampoco genera habilidades socio-emocionales efectivamente. “México está exportando a su talento, es gente deseosa de mejorar su vida y la de su familia, pero no ven oportunidades en su país y por eso emigran principalmente a Estados Unidos. Ante adversidades migrantes se convierten en empresarios exitosos al encontrar un ambiente propicio” reveló.

En conclusión, la Dra. Irma Adriana Gómez Cavazos, recalcó que en México las empresas deben promover la inversión en tecnología e innovación, el apoyo a emprendedores innovadores con nuevos modelos de negocios, tener un estado de derecho que asegure que esas inversiones se harán valer, una cultura de innovación y una educación de calidad y accesible que prepare a los más jóvenes con habilidades que la cuarta revolución industrial está demandando.

