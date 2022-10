México se postula para albergar los Juegos Olímpicos de 2036

El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció oficialmente este miércoles la intención para que México albergue los Juegos Olímpicos en 2036 o 2040.

Acompañado de María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Ebrard presentó las credenciales con las que cuenta México, para aspirar a la candidatura olímpica.

“Ya cambió el sistema de financiamiento y no vamos a tener un problema o un impacto de endeudamiento”, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Primero, hay un cambio de cómo se financian estos Juegos Olímpicos y segundo, un criterio de que no hagas un gasto tan grande de infraestructura“, explicó.

“México tiene una infraestructura deportiva considerable de manera que no tendríamos que ser grandes inversiones fuera del alcance de un país como México”, aseguró.

Indicó que debido a la posición económica de México en el mundo, el país cuenta con posibilidades realizar unas olimpiadas sin endeudarse.



“Ahora México es la economía número 15 del mundo, ¿por qué no vamos a poder hacer unos Juegos Olímpicos, yo no veo una objeción por ese lado, no veo un problema de endeudamiento porque lo que va aportar el gobierno de México es el 10 por ciento”, mencionó.

