México sigue en el radar de la NFL: Roger Goodell

El comisionado de la NFL Roger Goodell, anunció en su conferencia de prensa en el marco del Super Bowl, que los partidos en territorio mexicano se reanudarán una vez que concluyan las remodelaciones al Estadio Azteca.

“Para quienes no sepan, la razón por la que este año (2023) no vamos a México no es por falta de apoyo o porque no quisiéramos ir ahí, sino porque van a renovar el estadio (Azteca) para la Copa del Mundo. Cuando ese estadio esté terminado y podamos regresar, regresaremos”, mencionó Goodell.

Para suplir a México, la NFL programó dos partidos en Alemania, sede que debutó en la liga el año pasado sumándose a Inglaterra como los únicos países anfitriones este deporte en Europa.

Roger Goodell destacó que México es un escenario espectacular debido a la pasión mostrada por sus aficionados. “Los fanáticos allí son increíbles, así que queremos volver”, dijo.

