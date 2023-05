Michel Chaín elude audiencia por violencia familiar

El ex aspirante a la gubernatura, Michel Chaín Carrillo, no se presentó a la audiencia inicial de formulación de imputación por la denuncia de violencia familiar en su contra, hecha por su ex pareja Elia Rojas Villalpando, programada este martes en la Casa de Justicia de Cholula.

Aunque estaba notificado desde el 17 de febrero, ni el ex funcionario ni su defensa acudieron a la cita, por lo que el juez de control les notificó que habrá otra audiencia hasta el lunes próximo, además se nombró a un defensor público, señaló la abogada Viridiana Miranda Espinosa.

“Él será debidamente notificado, ya sabe la situación jurídica en la que está, y que se tiene que presentar, jurídicamente ya si no se presentara correría su orden de presentación con la fuerza pública, y en su defecto, si existiera la negativa del señor o la evasión de la justicia, ya se correría su orden de aprehensión”, dijo.

Esta es la primera denuncia contra el ex funcionario municipal que se judicializa, pues la asesora legal de Rojas Villalpando recordó que hay más víctimas que han denunciado a Michel Chaín.

El proceso por el que ha pasado la ex pareja del ex secretario de Trabajo y Desarrollo Económico del gobierno estatal ha durado ocho meses, entre exámenes periciales, dictámenes en psicología, criminalística y antropología, además del desgaste de la víctima.

Te puede interesar: PAN acatará fallo del Tribunal Electoral en contra de Alcántara

En este sentido, Rojas Villalpando compartió que para denunciar tuvo que pasar un proceso largo de deconstrucción en el que reconoció que había sido víctima de violencia.

“Fue un proceso muy desgastante, muy complicado, todas las demás víctimas si las considero mis hermanas de lucha porque yo sé en carne propia lo difícil que es hablar, pero creo que mi ejemplo puede servir para muchas, para que se animen, alcen la voz, para que griten si fueron víctimas de algún funcionario público”, dijo.

Se pronunció por que ningún violentador ocupe algún cargo público, ni sea cobijado por algún partido político. Además, alentó a otras posibles víctimas de su ex pareja a denunciar.

Miranda Espinosa ofreció su asesoría legal para proceder contra Michel Chaín Carrillo, de forma que no quede impune otro caso similar al de Rojas Villalpando.

De acuerdo con la denuncia, la agresión ocurrió en 2017, y fue a mediados de 2022 cuando se dio a conocer una serie de fotografías de Rojas Villalpando en la que muestra moretones y mordidas en su cuerpo, así como una conversación con el entonces secretario de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla.

En 2018 se dio a conocer otra denuncia pública por parte de su ex esposa María Fernández Reyes, quien dijo había sido víctima de violencia física, psicológica y amenazas.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos