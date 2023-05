Michel Chaín falta otra vez a audiencia por violencia familiar

El ex funcionario municipal y aspirante a la gubernatura de Puebla, Michel Chaín Carrillo, volvió a ausentarse a la audiencia programada este lunes por violencia familiar en la Casa de Justicia de Cholula.



Debido a que se ha complicado el proceso legal, la afectada Elía Rojas Villalpando y sus asesores legales han tenido que guardar silencio sobre lo que sucedió en la reunión con el juez de control que duró más de hora y media, y será hasta que se resuelva el caso cuando den a conocer los avances.



Chaín Carrillo es acusado de ejercer violencia familiar contra su ex pareja, y es el primer caso en su contra que se judicializa, pues acumula otros señalamientos, de acuerdo con Rojas Villalpando.



La agresión contra ella se habría registrado en 2017, pero fue hasta 2022 cuando se dieron a conocer unas fotografías con las marcas en el cuerpo de la afectada, fecha en la que inició el proceso formalmente.



El proceso para denunciarlo al ser una figura pública ha sido desgastante para Elía, quien no sólo se enfrentó en un primer momento a reconocer que había sido violentada, sino que después fue sometida a diversos peritajes y dictámenes en psicología, criminalística y antropología.



Lo anterior tras un proceso de cerca de ocho meses en los que también se ha puesto en duda su credibilidad.



Chaín Carrillo se una a la lista de polìticos que han sido denunciados por violencia por mujeres, como el priista Javier López Zavala que primero enfrentaba una denuncia por violencia familiar y ahora está encarcelado por el feminicidio de Cecilia Monzón, así como el panista Eduardo Alcántara Montiel, denunciado por abuso sexual contra una militante del blanquiazul Erika de la Vega.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal