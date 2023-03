Mier defiende perfiles de otros partidos, “que se sumen por convicción y no por puestos”

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, reiteró que perfiles emanados de todos los partidos políticos pueden sumarse a Morena de cara a las elecciones de 2024, siempre y cuando sea por convicciones propias y no para conseguir puestos públicos.

En conferencia de prensa desde el municipio de Zacatlán, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro volvió a defender la incorporación de perfiles priistas, panistas y perredistas a su proyecto político para contender por la gubernatura de Puebla.

Esto luego de que el viernes 24 de marzo se llevó a cabo un evento al cual acudieron figuras políticas como el excandidato del PRI a la gubernatura, Alberto Jiménez Merino; el y exalcalde panista de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez.

Cuestionado sobre el tema este domingo, el diputado federal señaló que todos aquellos que aspiren a la transformación de México y Puebla es bienvenido para sumar, es bienvenido en el partido obradorista para trabajar como promotores comunitarios.

En ese sentido, enfatizó que desde su fundación se han conducido como un movimiento social al servicio de la ciudadanía, por lo que no pueden restringir la entrada a determinados grupos políticos que quieran sumar al proyecto que encabeza actualmente.

No obstante, dejó claro que las ambiciones políticas tampoco estarán permitidas, de modo que aquellos que se sumen con el único objetivo de ocupar cargos públicos, están equivocados y no tendrán cabida en Morena.

“El que esté buscando un cargo por el cargo mismo, por ambición personal legítima, porque yo no quiero descalificar las aspiraciones de nadie, pero en nuestro proyecto no buscamos puestos, buscamos la transformación. El que quiera un puesto ya lo he dicho, que se vaya al mercado, ahí hay muchos”, expresó.

A la par, Mier Velazco refutó las declaraciones realizadas por la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo– quien en días pasados afirmó que no aceptarán a perfiles de otros partidos– pues subrayó que la decisión no recae en ella.

Critica suspensión de la Corte por Plan B

En otro tema, el diputado federal consideró “lamentable” la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre suspender por tiempo indefinido el denominado “Plan B” promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, señaló que el máximo tribunal del país no debe tomar sus decisiones por presión o fobias partidistas o personales, ya que sería un activismo judicial por parte de los magistrados que la aceptaron.

“Pareciera que es un activismo judicial de los magistrados que la aceptaron, perdieron brújula, rumbo, ojalá no hayan caído en la presión política; sería lamentable que su decisión haya sido tomada con fobias personales”, refirió.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal