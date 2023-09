Mier: Presupuesto 2024 antes de ir por gubernatura de Puebla

Yo podría solicitar licencia el día de mañana, pero mi responsabilidad es con el pueblo de México, por lo que habrá prioridad para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 y la Ley de Ingresos, así lo señaló el diputado Ignacio Mier Velazco.

En entrevista con Paty Estrada para Oro Noticias de 6 a 9 am, el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena precisó que antes de buscar la candidatura a la gubernatura de Puebla, dejará encaminados dichos temas.

“Voy a dejar encaminadas dos cosas, la Ley de Ingresos para que no haya impuestos nuevos, que no se considere una devaluación, que no haya inflación; y la otra, que en el Presupuesto esté destinado un incremento del 25% a las pensiones para adultos mayores”, explicó Mier Velazco.

Agregó que también se buscará un aumento a la Beca Benito Juárez, al programa para personas con alguna discapacidad, a Sembrando Vida y para hijos de Madres Trabajadoras. Así como que el Presupuesto garantice unas elecciones libres y transparentes en el proceso 2024.

Se buscará unidad con seguidores de Marcelo Ebrard

Ignacio Mier aseguró que aunque la inconformidad de Marcelo Ebrard con el proceso interno de Morena es una situación externa al grupo parlamentario, diputadas y diputados sí expresaron su apoyo por los diferentes aspirantes, por lo que se debe buscar la unidad.

“Mantener la unidad, reagruparlos, limar asperezas es un trabajo que requiere tiempo, paciencia y comprensión porque la política también es humana”, finalizó.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

