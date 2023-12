Miguel Ángel Ruiz sufrió intento de robo, no un ataque armado: SSP

El aspirante a una candidatura de Morena para buscar la presidencia municipal de Chietla, Miguel Ángel Ruiz Sánchez, sufrió un intento de robo de su vehículo y no una agresión por sus aspiraciones políticas, informó el secretario de Seguridad de Seguridad Pública, Daniel Cruz Luna.



En conferencia de prensa, el funcionario estatal informó que Ruiz Sánchez no se detuvo cuando le intentaron robar su vehículo, por lo cual le comenzaron a disparar, sin embargo, no resultó lesionado.



“El tema trascendió bastante por el contexto que le dieron por ser aspirante a candidato, pero se descarta que haya sido por esa actividad“, declaró.



El sábado 16 de diciembre autoridades municipales reportaron que Miguel Ángel circulaba en su camioneta sobre la carretera federal Izúcar de Matamoros-Atencingo cuando les dispararon personas armadas.



En algunos reportes se indican que los sujetos iban a bordo de dos camionetas, una de ellas con reporte de robo minutos antes de la agresión contra el aspirante a candidato.



De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) entre enero y noviembre del año en curso se han registrado 22 denuncias por robo de vehículo en Chietla, 36 por ciento cometidos con violencia.



En el mismo periodo de un año antes, fueron 25 casos de robo de vehículo en el municipio, por lo que este 2023 hubo una disminución de 12 por ciento de las investigaciones sobre este delito.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal