Miguel Barbosa “era un guerrero”: Magistrado en Palacio de Justicia

“Una persona noble, sencilla, con la eterna disposición de ayudar a quien lo necesitara”, así describió el magistrado consejero de la Judicatura, Joel Sánchez Roldán, al gobernador Miguel Barbosa Huerta durante el homenaje póstumo en el Palacio de Justicia.

“Una de sus frases que mostró la actitud del gobernador en la lucha de sus convicciones fue la de ‘yo no me canso, yo no me rajo, yo no me abro hasta donde tope y a lo que tope’, frase coloquial que cumplió a cabalidad en el servicio público, siempre dio lo mejor de sí”, agregó.

El magistrado se pronunció por “seguir el ejemplo” del gobernador y conminó a sus compañeros a ser mejores servidores públicos.

El cortejo fúnebre llegó al Palacio de Justicia a las 10:00 horas, en donde lo esperaba el presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana.

A diferencia del Congreso, el homenaje de cuerpo presente se limitó a la porra de “¡Gobernador, gobernador!”, palabra que vitorearon jueces y magistrados, cuando bajaron el ataúd.

Un hombre con sombrero y una flor roja en mano, burló la seguridad y quiso lanzarla, pero el personal que custodiaba el cuerpo logró que no se acercara y lo sacaron del lugar.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Margarita Gayosso Ponce, y Palafox Mendoza, integraron la primera guardia de honor alrededor del ataúd del mandatario estatal, la cual montaron posteriormente otros jueces y magistrados.

El cortejo fúnebre salió entre aplausos de los jueces y magistrados que despedían al gobernador, mientras se dirigían a Casa Aguayo.

Cabe destacar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta falleció la mañana del martes 13 de diciembre, debido a causas naturales.

