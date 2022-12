Miguel Barbosa presentará el 14 de diciembre su 4° Informe de Labores

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que el próximo 14 de diciembre a las 11:00 de la mañana presentará ante el Congreso de Puebla su Cuarto Informe de Labores, y descartó hacer un evento público.

En habitual conferencia de prensa matutina, indicó que tal como lo ha hecho en años anteriores, únicamente rendirá su Informe ante los diputados locales.

Por ello, dijo que no va a invitar a liderazgos políticos, aunque consideró que seguramente el Legislativo invitará al acto a magistrados, representantes de órganos autónomos y quizá a presidentes municipales.

Miguel Barbosa Huerta sostuvo que él no reproduce acciones de la “política vieja” de anteriores administraciones que acostumbraban realizar eventos en auditorios llenos de personas y con invitados de la esfera nacional, pues lo importante es que su mensaje llegue a los poblanos.

“Yo no hago esas payasadas que hacían antes, llenaban el Auditorio de la Reforma, traían invitados, yo no invito a nadie, para mí que vengan mis poblanos, el informe se rinde al Congreso y ahí voy a ir (…) No me vean como la reproducción de la política vieja, odiosa, chocante, petulante, que hacían las granes fiestas”, declaró.

En el marco de su Cuarto Informe, adelantó que el próximo 15 de diciembre entregará otras 200 patrullas nuevas a diferentes municipios de la entidad, con ello sumarán 500 unidades otorgadas a ayuntamientos para reforzar la seguridad en sus demarcaciones.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Iván Betanmcourt

