Miguel Barbosa y Lalo Rivera refrendan su buena relación

En un ambiente de civilidad política, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, refrendaron la amistad y buena relación que existe entre ambos; además resaltaron el trabajo coordinado que han sostenido durante el último año.



En el marco del Primer Informe de Gobierno del Ayuntamiento de Puebla, se hicieron notorios varios “guiños” políticos entre el alcalde de la capital y el mandatario estatal; mismos que terminaron con los rumores sobre una supuesta ruptura entre ambos.



Al inicio de su discurso, el edil indicó que la relación que mantiene con Barbosa Huerta ha causado “intriga”; sin embargo, afirmó que los une una amistad, ya que son político profesionales que han sabido crear acuerdos por el bien común de los ciudadanos.



Aunque admitió que han tenido diferencias y “jaloneos”, subrayó que predomina el trabajo de coordinación que hay entre ambos niveles de gobierno para resolver distintos conflictos de la ciudad; entre estos, el reordenamiento del Centro Histórico y el suministro del servicio de agua potable.



“Hemos demostrado que con hechos, y a pesar de las diferencias, logramos hacer acuerdos por el bien de Puebla. Somos políticos profesionales, hemos compartido amistad de hace tiempo y sabemos ponernos de acuerdo. Esta relación respetuosa e institucional nos ha permitido hacer varias cosas”, expresó.



Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa afirmó que mantiene una amistad desde hace 20 años con el alcalde Eduardo Rivera, cuando coincidieron como diputados federales en la 58 Legislatura, por lo que –dijo– no hay nada de “misterioso” en su relación.



El titular del Poder Ejecutivo calificó a Rivera Pérez como un político “destacado, lúcido e inteligente”. Además coincidió en que está “cambiando el destino del rumbo de Puebla” en la capital poblana; mientras que a nivel estatal lo hace él mismo.



Refirió que el trabajo coordinado entre los dos niveles de gobierno es indispensable por tratarse de la zona metropolitana, ya que es donde se concentran los mayores índices delictivos, por lo que resulta indispensable reforzar la seguridad pública.



“Aquí hacemos inversiones del Gobierno del Estado, de manera coordinada. La seguridad pública representa la mayor prioridad; hasta el 45 por ciento de los índices delictivos ocurren en la zona conurbada, y por tanto tenemos que estar coordinados”, comentó.



Gobierno estatal no amenaza alcaldes



Durante su intervención, el mandatario Miguel Barbosa aseguró que desde el gobierno estatal no se presiona ni amenaza a los presidentes municipales, por lo que afirmó que el alcalde Eduardo Rivera es “libre” por primera vez en su cargo.



Sin mencionar nombres, señaló que el edil capitalino fue objeto de amenazas cuando encabezó el Ayuntamiento de Puebla por primera ocasión en el trienio 2011-2014, cuando el panista Rafael Moreno Valle Rosas gobernaba el estado.



“Hoy ningún municipio del estado de Puebla es presionado por el Gobierno del Estado. Nunca he descolgado el teléfono del presidente Eduardo Rivera para hacerle una recomendación, menos para amenazarlo; como sí fue objeto de ello en su anterior gestión”, dijo.

Vera Fernández

Guillermo Pérez Leal

