Miguel López quedaría en libertad este jueves: Miguel Barbosa

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que Miguel López Vega, quien fue encarcelado por oponerse al drenaje de Ciudad Textil, podría quedar en libertad este jueves 30 de enero, según los informes del proceso que le dio la Fiscalía General del Estado.

“Yo no conozco al señor Miguel López, sí estoy interesado en que obtenga su libertad, ya hay un procedimiento que está en curso, y si la obra llegara a contaminar el drenaje del municipio esa obra se suspende”, asentó.

En conferencia de prensa, el mandatario informó que la Secretaría de Medio Ambiente administración ya inició un estudio técnico para determinar si la construcción de la obra generará contaminación o no, en particular el drenaje de residuos del parque industrial porque –aseguró– su gobierno no permitirá que se descarguen aguas residuales sin tratar.

“Un drenaje es para aguas de lluvia que llegarían al río Metlapanapa, otro es para el drenaje residual que iría al drenaje de Juan C. Bonilla, cuando me lo informan lo primero que pregunté fue donde estaban las plantas tratadoras porque no voy a permitir que se descarguen aguas residuales que no estén tratadas porque violan la norma”, sostuvo.

Explicó que el proyecto fue impulsado por el exgobernador Antonio Gali Fayad quien lo dejó con un avance del 30 por ciento, pero pagó a las dos empresas constructoras aún después de su administración.

