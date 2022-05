Minimiza Barbosa defensa de diputados hacia Ignacio Mier

El gobernador Miguel Barbosa Huerta minimizó la defensa que hicieron Mario Delgado Carrillo y Rubén Moreira Valdez a favor de su compañero en el Congreso de la Unión, Ignacio Mier Velazco, de cuyas declaraciones dijo no estar pendiente.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que, de manera general, Mario Delgado Carrillo hizo lo correcto como dirigente nacional de Morena al defender a un miembro del partido; sin embargo dijo que abundó en opiniones que luego “le cuestan mucho” al instituto político.

Y es que, el también diputado federal consideró que la oposición inició una “guerra sucia” hacia Mier Velazco debido a que lo ven como un perfil para contender por la gubernatura de 2024, además que este tipo de ataques se podrían replicar en contra de Claudia Rivera Vivanco y Alejandro Armenta Mier, quienes también buscarían un cargo en las próximas elecciones.

El jefe del Ejecutivo estatal también desestimó los señalamientos del coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, quien dijo que en Puebla “hay fuego amigo” en contra de Mier Velazco.

Estimó que dichas declaraciones son un reflejo de la solidaridad entre diputados, pero sobre todo, entre priistas.

Asimismo, Barbosa Huerta indicó que es normal que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dé su versión ante las acusaciones de lavado de dinero por 400 millones de pesos.

Sin embargo, mencionó que no está pendiente de las declaraciones de Mier Velazco, quien dijo ser víctima de un “ataque político”.

Reiteró que “quien no ha hecho algo indebido no debe preocuparse”, pero comentó que en Puebla todos estos asuntos son públicos y se sabe cuál es la participación de cada persona en temas políticos y periodísticos, por lo que cualquier referencia personal se sabe si es cierta o no.

Por Alejandra Olivera

Editora: Brenda Balderas

