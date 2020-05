Minneapolis y Saint Paul declaran toque de queda tras disturbios

Los alcaldes de Minneapolis y Saint Paul (EU) declararon este viernes el toque de queda nocturno en estas dos ciudades vecinas del estado de Minesota, tras las protestas y disturbios registrados en los últimos días por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de policías.

El toque de queda será por dos días -desde este viernes hasta el domingo por la mañana- y estará en vigor desde las 20:00 hasta las 06:00 hora local.

Aquellos que infrinjan el toque de queda afrontarán penas de hasta 90 días de prisión y multas de mil dólares.

Minneapolis @MayorFrey's emergency curfew order does not exempt journalists. Reporters who go out tonight to document any interactions with police and military could face 90 days in prison and a $1,000 fine.