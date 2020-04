Mixteca poblana cerca de 50 casos Covid-19

Por Érika González

La mixteca poblana, una de las regiones del estado de Puebla más afectadas por el Covid-19 por la gran cantidad de migrantes que han retornado de la unión americana, se acerca a los 50 casos positivos pese a las acciones que los diferentes ayuntamientos han implementado para mitigar el número de contagios.

En Tlapanalá, el presidente municipal informó a Oro Noticias que en coordinación con los presidentes de las juntas auxiliares se realiza un registro de personas que han llegado al municipio desde el país del norte, a las cuales se les ha pedido seguir el protocolo de aislamiento para evitar que haya contagios en caso de ser portadores del virus.

En el último mes, se reportó la llegada de 8 migrantes, 5 hombres y 3 mujeres provenientes de Los Ángeles, California, Texas y Nueva York. Abundó que 2 se encuentran en la junta auxiliar de Tepapayeca, otra en Santo Domingo Ayotlicha y 5 más en la cabecera municipal.

Izúcar de Matamoros, por su parte, puso módulos de revisión en el Mercado Revolución para impedir el paso de menores, personas de la tercera edad o personas que presenten algún síntoma de enfermedad respiratoria, además otorga material de protección en caso de no llevarlo, sin embargo esta medida no ha sido suficiente pues radioescuchas han reportado que dentro del mercado las personas optan por quitarse el cubrebocas.

Atlixco es unos de los municipios que inició con las medidas preventivas, sanitizando e instalando puntos de revisión en las entradas de la demarcación, sin embargo uno de los problemas que enfrentan las autoridades es la instalación de tianguistas en el municipio.

Huaquechula, otro de los municipios con más caso registrados de Covid-19 en la región, otorgó material de protección al CESSA, sin embargo se ha dado a conocer que aún con este apoyo, existe una deficiencia de insumos en el sector salud para atender este virus.

Con 9 casos positivos de Covid-19, habitantes de Tulcingo del Valle optaron por el resguardo voluntario en sus hogares desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, pese a que hace unos días, al registrarse el primer caso, el gobernador del estado señalara que el toque de queda declarado por el presidente municipal era una acción anticonstitucional.

Tepeojuma inició este fin de semana pruebas pilotos para realizar sanitización con drones, sin embargo ciudadanos han dado cuenta que no se tiene un control de la llegada de migrantes al municipio.

Aunque la mayoría de los ayuntamientos han optado por la sanitización de los lugares públicos más concurridos, así como por la instalación de lavamanos y puestos donde ofrecen gel antibacterial e incluso cubrebocas, pareciera que estas acciones no han sido suficientes, pues aún existe mucha gente que no cree en la pandemia y que por lo tanto no acata las recomendaciones ni las restricciones impuestas.

