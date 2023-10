MLB 2023: así se jugarán los Playoffs

La temporada regular de la Major League Baseball (MLB) ha terminado y los aficionados del “Rey de los Deportes” ya se preparan para el inicio de los playoffs, los cuales quedaron definidos este fin de semana.

Son en total 12 equipos calificados a la postemporada de la MLB.

Los calificados de la Liga Americana son:

Baltimore Orioles, Houston Astros (actuales campeones), Minnesota Twins, Tampa Bay Rays, Texas Rangers, Toronto Blue Jays.

Mientras que los invitados de la Liga Nacional son:

Atlanta Braves, Los Angeles Dodgers, Milwaukee Brewers, Philadelphia Phillies, Miami Marlins, Arizona Diamondbacks

Los Playoffs de la MLB iniciarán este martes 3 de octubre con la Serie de Comodines con los partidos entre Toronto vs Minnesota, Texas vs Tampa Bay por la Liga Americana, y Diamondbacks vs Milwaukee y Miami vs Philadelphia para la Liga Nacional.

Los equipos que juegan la ronda de Comodines deberán ganar dos de tres partidos para poder avanzar a la Serie Divisional (inicia el sábado 7 de octubre) donde deberán ganar tres de cinco encuentros para instalarse en la siguiente ronda.

En la Serie de Campeonato (15 de octubre) y en la Serie Mundial (27 de octubre), las novenas tendrán que ganar cuatro de siete duelos para consagrarse campeones del Clásico de Otoño.

Serán 11 peloteros mexicanos que buscarán llegar a la Serie Mundial, pero deben ir paso a paso junto a sus equipos en estos Playoffs de las Grandes Ligas.

