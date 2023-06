Monreal pide en Puebla confiar en la Cuarta Transformación

En la asamblea informativa en el Centro Libanés, el senador con licencia, Ricardo Monreal pidió a los cerca de 500 asistentes confiar en la Cuarta Transformación, ya que el proceso –dijo– iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no está concluido.

“Depende de nosotros consolidarla, actualizarla, mejorarla, tenemos que hacerlo por nuestros hijos, por nuestra gente, por nosotros, por nuestra tierra, tengamos confianza de que las cosas van a mejorar, van a salir adelante”, dijo.

Durante el evento, presumió la serie de cargos públicos que ha ocupado, desde ser regidor, diputado federal, senador y gobernador de su estado, al destacar que no era un “improvisado”.

“Estoy preparado, soy de la visión de futuro, me he preparado toda la vida y en 42 años, nunca he tenido una denuncia de desviación de recursos y nunca he tenido una denuncia de violación a los derechos humanos“, afirmó.

Ricardo Monreal explicó a los asistentes que tendrán que ser cuidadosos con sus pronunciamientos, esto al encontrar en los presentes expresiones de apoyos como “Monreal presidente”, frase que adhirieron a unas gafas.

El senador con licencia consideró que después de la contienda viene un proceso de conciliación y reconciliación en la que puedan superar cualquier obstáculo del pasado, a pesar de la diversidad de opiniones.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

