Morena aparta dirigencia estatal para perfil masculino

Las cuotas de paridad de género dictadas por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena frustraron las intenciones de Claudia Rivera Vivanco para imponer a su hermana en la dirigencia estatal de Puebla, pues el cargo estará reservado para un hombre.



La tarde de este lunes, el CEN de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) realizó un sorteo para determinar el género que corresponderá a las presidencias de los 32 Comités Ejecutivos Estatales (CEE) del país, cargos que se renovarán el próximo 6 de agosto.



Para cumplir con los criterios de paridad de género establecidos en la ley, el partido obradorista reservó 16 dirigencias para mujeres y 16 para hombres, aunque no se tenían definidos los estados que corresponderían para unos y otros.



Después del sorteo que se llevó a cabo este día, se estableció que Puebla es una de las 16 entidades donde habrá un hombre como presidente estatal, con base en el principio de paridad horizontal.



Además de la entidad poblana se encuentran Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.



En contraparte, las dirigencias de Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas serán encabezadas por mujeres.

Paridad frena imposición de Claudia Rivera

Las determinaciones antes mencionadas frenarán el interés que tenía la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, para imponer en la dirigencia estatal a su hermana, María Teresa Rivera Vivanco.



Fuentes consultadas por Oro Noticias confirmaron que la exedil de la capital no se registró en la convocatoria para integrar el Consejo Estatal por carecer de apoyo al interior de Morena.



Para evitar otro ridículo en su carrera política –después de perder su reelección a la alcaldía en las elecciones del 2021– prefirió no participar en el proceso de renovación del partido obradorista, ya que los números no le alcanzarían.



Sin embargo, intentaría adueñarse del partido a través de sus familiares; especialmente por medio de su hermana ‘Mayté’ Rivera, quien sería su carta fuerte.



En cambio, la paridad de género beneficiará a otros interesados en encabezar el CEE; entre ellos, Eduardo Gandúr Islas, quien es cercano al titular de la Secretaría de Trabajo del gobierno estatal, Gabriel Biestro Medinilla.



Además figuran Agustín Guerrero Castillo, originario de la Ciudad de México y exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD); así como César Addí Sánchez, ligado al exdelegado de la Secretaría de Bienestar federal en el estado, Rodrigo Abdala Dártigues.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos