Morena definirá municipios para coalición y candidaturas comunes

La dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo, indicó que todavía no definen los municipios con los que irán en coalición o candidatura común con los partidos que conforman la alianza que abanderará a Alejandro Armenta rumbo a la gubernatura.



En entrevista, Romero Garci-Crespo adelantó que Morena no irá solo en las candidaturas a las presidencias municipales, ya que quieren ir en unidad “en lo más que se pueda”.



Lo anterior, ya que dijo que tienen que cumplir con el compromiso que le hicieron a la precandaidata única a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum y al precandidato a la gubernatura Alejandro Armenta Mier.



“Vamos a lograr un buen esquema (…) se tiene que hacer el análisis de la fortaleza de cada partido en cada municipio”, declaró.



La alianza en Puebla está conformada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Fuerza por México y Nueva Alianza.



La líder morenista comentó que no temen que haya un quiebre por parte de los partidos, pues confió en que se ha trabajado en mantener la unidad en torno al proyecto nacional y estatal, pues es un compromiso de cada uno de los perfiles.



Romero Garci-Crespo dijo que espera que sea a finales de enero cuando ya determinen cómo participará la alianza en las elecciones a presidencias municipales.



Por otra parte, confirmó que se han aplazado las fechas para conocer las candidaturas locales, como presidencias municipales y diputaciones locales.



Explicó que se debe a los más de 2 mil aspirantes que buscan un cargo público con Morena, sumado a los cientos de otros estados, por lo cual se han tardado en las definiciones.



Sin embargo, adelantó que en el cierre de precampaña de Alejandro Armenta Mier en San José Chiapa, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, explicaría a detalle las nueva fechas.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal