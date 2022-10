Morena mantendrá lucha contra virus añejo del PRIAN: Martínez García

Durante las Asambleas Informativas de Morena en cinco distritos federales del estado como fueron 01 (Xicotepec), 02(Huauchinango), 03 (Zacatlán), 07 (San Martín Texmelucan) y 08 (Huejotzingo) el doctor José Antonio Martínez García destacó que hay un virus que se llama PRIAN, el cuál es el causante de la corrupción en el país y que ha ido acabando con México.

Además, en su analogía puntualizó que el PRIAN ha perjudicado a más personas que el COVID-19 y el cáncer juntos, pues es una mezcla de impunidad, corrupción, inseguridad y pobreza de la cual Morena tiene la vacuna (cambio, transformación) para acabar con ellas.

Asimismo, el simpatizante de Morena detalló que, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta son referentes a seguir, pues se han encargado de consolidar la 4T.

El doctor Martínez García también destacó que el no mentir, no robar y no traicionar son parte importante para la transformación y Morena es ejemplo de ello, y con Claudia Sheinbaum, México seguirá por buen camino.

Por último, en entrevista con medios de la región precisó que seguirá fiel a las políticas de Morena, de apoyar a las y los poblanos que más lo necesitan.

Los asistentes a estas Asambleas de Morena fueron de los municipios de Venustiano Carranza, Pantepec, Pahuatlán, Chiconcuautla, Tlaola, Jolapa, Chignahuapan, Ixtacamaxtitlán, Libres, Tlahuapan, San Salvador el Verde, San Matías Tlalancaleca, Calpan, Domingo Arenas, San Miguel Xoxtla, entre otros.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

