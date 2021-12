Morena y PRI “revientan” sesión al designar comisionados del ITAIPUE

Las bancadas de Morena y PRI “reventaron” la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso del Estado, al no alcanzar los votos necesarios para designar a Claudette Hanan Zehenny y Harumi Carranza Magallanes como comisionadas del Itaipue.



Aunque ambas aspirantes eran las “favoritas” para quedarse con los cargos, los nueve diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y los cinco legisladores del bloque “claudista” de Morena se negaron a apoyar la propuesta.



En vista de que los nombramientos debían ser aprobados por Mayoría Calificada –al menos 27 votos a favor– y sólo contaban con el apoyo de 26, declararon un receso de dos horas para intentar negociar.



Sin embargo, los acuerdos no se lograron; por lo que, una vez reanudada la sesión, los legisladores de Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidieron “reventar” el quórum legal para aplazar la designación de las comisionadas.



Aunque en primera instancia se había ratificado la asistencia de 36 diputados, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, solicitó que se volviera a pasar lista.



Fue en ese momento cuando los integrantes de ambas bancadas empezaron a abandonar el Pleno. Como resultado, sólo hubo 16 legisladores presentes en el segundo pase de lista.



En consecuencia, la Mesa Directiva suspendió la sesión por no contar con el quórum requerido y ordenó su reanudación para el viernes 10 de diciembre a las 17:00 horas.



¿Quiénes son las favoritas?



El bloque PRI-Morena buscaba designar a Claudette Hanan como comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) para un periodo de seis años.



Hanan Zehenny se desempeña actualmente como Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.



La segunda “favorita” para quedarse con el cargo de comisionada por un año es Harumi Carranza Magallanes, hermana de José Luis Carranza Magallanes, quien se desempeña como secretario particular del dirigente estatal del PRI y diputado local, Néstor Camarillo Medina.

