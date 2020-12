“Mucho cuidado con las ilegalidades”, advierte TEE a partidos políticos

Por Vera Fernández

Los candidatos o personajes políticos que comentan actos ilegales o prácticas deshonestas en las elecciones de 2021 serán sancionados con todo el peso de la ley, advirtió el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Gerardo Saravia Rivera.

Al rendir su Segundo Informe de Labores correspondiente al periodo 2019-2020, Saravia Rivera se comprometió a ejercer un papel objetivo e imparcial en los comicios que se aproximan, en caso de que el Senado de la República lo ratifique en su cargo como magistrado.

En sesión pública solemne celebrada este lunes, admitió que la labor de las autoridades electorales estará a prueba, ya que la ciudadanía demandará un proceso sin abusos, fraudes o intentos de manipulación, por lo que su reto será brindar certeza jurídica y confianza social.

Del mismo modo, hizo un llamado a los partidos políticos para llevar a cabo elecciones limpias y sin violencia, al tiempo de señalar que la tarea del TEEP será resguardar la democracia y los principios estipulados en la Constitución Política del Estado.

“Mucho cuidado con cometer cualquier acto de ilegalidad o de deshonestidad, no lo vamos a permitir; ya me conocen y estaremos muy pendientes de que esto no suceda. En el pasado proceso electoral fui siempre muy crítico y escrupuloso en mis analisis, razonamientos y resoluciones”.

Tras concluir su intervención, el gobernador Miguel Barbosa Huerta felicitó a Gerardo Rivera por su informe, además de que le brindó su respaldo y apoyo presupuestal, estratégico y logístico por parte del Poder Ejecutivo, pues dijo que es su deber abonar a la democracia y autonomía del tribunal.

