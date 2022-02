Muere conductor al chocar con patrulla en Zacatlán

El conductor de un auto todo terreno murió, luego de la colisión de una patrulla municipal en Zacatlán.



En los primeros minutos del mes de febrero, se presentó el siniestro vial en la intersección de las calles Balderas y Cosío, aparentemente cuando el conductor de un vehículo Razer no atendió el alto del semáforo.



De forma paralela, el conductor de la unidad tipo pick up circulaba con sirena hacia un llamado.



La colisión causó la muerte de un hombre de 31 años de edad y lesiones que no pusieron en riesgo la vida del uniformado.



Al lugar acudieron, elementos de tránsito municipal para iniciar los peritajes correspondientes y resguardar las diligencias de levantamiento de cadáver.



El uniformado permanece en calidad de detenido en las oficinas de la dependencia para ser presentado y puesto a disposición del Ministerio Público e iniciar la investigación pertinente.



De acuerdo al registro de Oro Noticias es el segundo hecho de tránsito donde se involucra un vehículo oficial en el año.

Por: Beto Castillo

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos