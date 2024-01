Muere el actor Christian Oliver en accidente aéreo en el Caribe

El actor alemán Christian Oliver, conocido por las películas ‘Speed Racer’ y ‘Valkyrie’, entre otras, falleció este jueves a los 51 años en un accidente aéreo en el Caribe.

La estrella de Hollywood viajaba junto con sus dos hijas de 10 y 12 años, cuando la avioneta en la que volaban se estrellara en el Caribe.

El actor alemán se dirigía a la isla de Bequia, en San Vicente y las Granadinas, rumbo a la pequeña nación insular de Santa Lucía, sin embargo, se estrelló poco después del despegue.

El piloto Robert Sachs también falleció junto al actor y sus dos hijas. Las causas del accidente aún se siguen investigando.

#BREAKING Actor Christian Oliver tragically passes away in a plane crash in the Caribbean with his two daughters. pic.twitter.com/TClPkcE16R