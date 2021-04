Muere el rapero DMX a los 50 años

Por Redacción

DMX, el rapero de voz ronca que produjo canciones como “Ruff Ryders’ Anthem” y “Party Up (Up in Here)” y cuyo estilo solía incluír aullidos y ladridos además de su grito de guerra “What!”, falleció, según dio a conocer su familia.

El artista de 50 años, nominado al Grammy, murió después de sufrir un “paro cardíaco catastrófico”, según un comunicado del hospital de White Plains, Nueva York, donde falleció.Llevaron a DMX al hospital de urgencia desde su casa el 2 de abril.

El rapero, cuyo verdadero nombre era Earl Simmons, batallaba una adicción las drogas desde la adolescencia. Su abogado, Murray Richman, había dicho que no podía confirmar reportes de que DMX sufrió una sobredosis.

