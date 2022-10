Muere Faustino López, senador de Morena, y su esposa en accidente automovilístico

Faustino López Vargas, senador de Tamaulipas por Morena, y su esposa Pilar Hernández, fallecieron la tarde de este sábado en un accidente automovilístico en Trancoso, Zacatecas.

El legislador viajaba la tarde de 8 de octubre por la carretera hacia la capital del estado para acudir al informe de labores de la senadora Soledad Luévano Cantú.

Los primeros reportes indican que el legislador y su esposa viajaban con otras tres personas, quienes resultaron con heridas graves.

Tras darse a conocer este hecho, Luévano informó que canceló su informe “en honor” a la muerte del senador.

“Con profunda tristeza les quiero informar que he decidido cancelar este evento. Me informan que mi compañero, Sen. Faustino Lopez, quien acudía a este informe a acompañarme, tristemente tuvo un accidente llegando a Trancoso. Me informan que el senador ha fallecido y en honor a él y al dolor de sus familias voy a cancelar este informe”, dijo Luévano.

“Con gran pesar, informo que tristemente el senador Faustino López y la Sra. Pilar Hernández, su esposa, fallecieron en un accidente de automóvil; pérdida irreparable que nos enluta en el Senado. Mi cariño y solidaridad con su familia, hijos y seres queridos. Que en paz descansen”, escribió en redes sociales Ricardo Monreal.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

