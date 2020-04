Muere Gene Deitch, animador y director de Tom y Jerry y Popeye

Por: AP

Gene Deitch, un ilustrador, animador, director de cine y productor estadounidense ganador del Oscar, murió. Tenía 95 años.

Su editor checo, Petr Himmel, dijo a The Associated Press que Gene Deitch murió inesperadamente durante la noche de jueves a viernes en su departamento en el barrio Little Quarter de Praga. No se dieron más detalles.

La película Munro de Deitch ganó el Premio de la Academia al Mejor Cortometraje de Animación en 1960. También fue nominado para el mismo premio dos veces en 1964 por Here’s Nudnik y How to Avoid Friendship.

Anteriormente, había creado la serie Tom Terrific, mientras que el Árbol de la familia de Sidney, que coprodujo fue nominado para un Premio de la Academia en 1958.

Nacido el 8 de agosto de 1924 en Chicago, Deitch llegó a Praga en 1959 con la intención de quedarse durante 10 días, pero se enamoró de su futura esposa, Zdenka, y se quedó en la capital checoslovaca.

Trabajando desde detrás de la Cortina de Hierro, dirigió 13 episodios de Tom y Jerry y también algunos de la serie Popeye el marino.

Capturó la vida en Checoslovaquia comunista y más tarde en la República Checa después de la Revolución Velvet anticomunista de 1989 en sus memorias Por el amor de Praga.

En 2004, recibió el Premio Winsor McCay por su contribución de por vida a la animación.

A Deitch le sobreviven su esposa y tres hijos de su primer matrimonio, todos los cuales son dibujantes e ilustradores.

