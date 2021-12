Muere indigente en sucursal de cobro en Texmelucan

Un hombre de unos 45 años de edad que vivía en presuntas condiciones de calle, murió al interior de un cajero de una empresa telefónica en San Martín Texmelucan.

Este domingo usuarios del establecimiento ubicado en calle Manuel Altamirano y 16 de Septiembre, reportaron el cuerpo inerte al Ayuntamiento local.

En respuesta, acudieron paramédicos para evaluar el estado de salud del masculino, pero ya no no tenía signos vitales. Los rescatistas no identificaron signos de violencia, por lo que dedujeron que vivía en condiciones de indigencia.

Por su parte, policías municipales acordonaron la zona en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias de levantamiento de cadáver.

Por Roberto Castillo

Editora: Brenda Balderas

