Muere Nancy Frangione, actriz de reparto de ‘La Niñera’

El miércoles 23 de agosto se dio a conocer la muerte de Nancy Frangione, actriz de reparto de la serie ‘La Niñera’.

La artista falleció a los 70 años en Massachusetts, Estados Unidos, lugar de donde era originaria y hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

Fallece Nancy Frangione, actriz de #LaNiñera.



Les contamos de su carrera. Descanse en paz.https://t.co/VUZ3LhFj3W — @TomatazosCom (@TomatazosCom) August 24, 2023

Frangione actuó junto a Fran Drescher, actriz que protagonizó a “Fran Fine” en la serie de la ‘La Niñera’.

El papel que interpretó Nancy Frangione fue como Marsha Fine, prima de Fran Fine, quien apareció en dos episodios a lo largo de las seis temporadas del programa de televisión.

RIP Actress Nancy Frangione (1953-2023) pic.twitter.com/vg23tmhFqs — Ricardo (@Dutchfan33) August 24, 2023

Cabe recalcar que la actriz se desenvolvió en telenovelas como All My Children de 1977 interpretando a “Tara”, también dio vida a “Cecile” en Another World de 1980 y dicha actuación le valió el galardón a villana destacada de los premios “Soap Opera Digest“.

RIP Nancy Frangione #AnotherWorld pic.twitter.com/Ak1EI7gbDR — Town and Country Web Soap (@bredrew2) August 23, 2023

