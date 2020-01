Muere Rocky Johnson, papá de ‘The Rock’ e ídolo de la lucha

El actor Dwayne Johnson siempre se mostró agradecido con su padre por el apoyo que le brindó a lo largo de su carrera, tanto en la parte deportiva como en Hollywood

Wayde Douglas Bowles, mejor conocido como Rocky ‘Soul Man’ Johnson, murió a los 75 años, anunció la WWE a través de su cuenta de Twitter.

Reconocido como el primer afroamericano en ser campeón en la historia de la WWE, Rocky se hizo de un lugar especial en este deporte.

Inició su carrera a mediados de 1960, se retiró en 1991 y fue introducido al Salón de la Fama de la WWE en una ceremonia dirigida por su hijo el actor Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

El actor siempre se mostró agradecido con su padre por el apoyo que le brindó a lo largo de su carrera, tanto en la parte deportiva como en Hollywood.

Una de las anécdotas más emotivas contadas por el artista fue cuando quiso comprarle una casa.

Le llamé a mi padre y le dije: ‘mira, sé que estás feliz donde vives, pero quiero hacer algo por ti, quiero comprarte una casa nueva donde tú me digas’. Mi papa, educado a la antigua, no sabía bien qué decir. ‘Nadie me había dicho que quería comprarme una casa. Eres mi hijo y estoy muy orgulloso de ti. Te amo tanto’”

Dawyne explicó que nunca había visto y escuchado tan emocionado a su padre.

Se sintió bien en mi corazón. Mi papá fue duro conmigo; en aquel momento lo odié, pero estoy muy agradecido. Se siente bien darle algo de regreso a quien te ha criado”

Hasta el momento, The Rock no ha dado declaración alguna sobre las causas del fallecimiento.

Descanse en paz Rocky Johnson.

